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Çayırova’da halk otobüsleri dezenfekte edildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.03.2020 16:57 | Son Güncelleme

Çayırova Belediyesi, toplu taşıma noktasında hizmet veren özel halk otobüslerinde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.Kamu kurum ve kuruluşlarına ait hizmet binaları, ibadethaneler, STK ve dernekler, sağlık kuruluşları ve vatandaşların sürekli kullandığı parklar, duraklar gibi alanlarda dezenfekte çalışmalarını tamamlayarak tedbirler alan Çayırova Belediyesi, özel halk otobüslerinde de uygulama gerçekleştirdi.

Çayırova’da halk otobüsleri dezenfekte edildi

Çayırova Belediyesi, toplu taşıma noktasında hizmet veren özel halk otobüslerinde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait hizmet binaları, ibadethaneler, STK ve dernekler, sağlık kuruluşları ve vatandaşların sürekli kullandığı parklar, duraklar gibi alanlarda dezenfekte çalışmalarını tamamlayarak tedbirler alan Çayırova Belediyesi, özel halk otobüslerinde de uygulama gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma olan özel halk otobüslerinin içinde özel solüsyon kullanan ekipler, koltuklar başta olmak üzere direk ele temas eden bölgelerde de detaylı dezenfekte uyguluyor.
Özel halk otobüslerinin yanı sıra ilçenin en işlek caddesi olan Fatih Caddesi’nde de dezenfekte uygulamasını yapan kurum, belirli bir takvim çerçevesinde tüm ilaçlama çalışmalarını tekrarlayarak koronavirüs ile mücadelesine devam edecek.

Çayırova’da halk otobüsleri dezenfekte edildi

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