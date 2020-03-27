YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Çayırova’da halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor

Çayırova’da halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.03.2020 14:04 | Son Güncelleme

Çayırova Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı alanları 24 saat üç vardiya olarak dezenfekte ediyor.Her gün dezenfekte timi ekibi ile belediye hizmet binası, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, otobüs ve taksi durakları, sağlık kuruluşları ve parklar gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları günlük düzenli olarak dezenfekte eden Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çayırova’nın en işlek ve vatandaşların yoğun kullandığı caddelerde bulunan esnafları da dezenfekte ediyor.

Çayırova Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı alanları 24 saat üç vardiya olarak dezenfekte ediyor.
Her gün dezenfekte timi ekibi ile belediye hizmet binası, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, otobüs ve taksi durakları, sağlık kuruluşları ve parklar gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları günlük düzenli olarak dezenfekte eden Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çayırova’nın en işlek ve vatandaşların yoğun kullandığı caddelerde bulunan esnafları da dezenfekte ediyor. İki gündür devam eden çalışmalar caddelerdeki esnaflar bitinceye kadar devam edecek.
Salgın virüsün yayılmaması ve halkın sağlığını korumak için adeta seferberlik ilan eden ve ilçe genelinde etkin ve yoğun bir çalışma yapan dezenfekte ekibinin yaptığı çalışmaları yakından takip eden ve sürekli bilgiler alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Biz süreci başından beri yakından takip ediyor ve dezenfekteye gece gündüz demeden üç vardiyalı bir ekiple devam ediyoruz. Halkımızdan bu süreçte mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmamalarını rica ediyorum. Siz evinize kalın biz sizler için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Yüksekova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Yüksekova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

Kocaeli Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:19
Sabah
06:45
Öğle
13:11
İkindi
16:41
Akşam
19:26
Yatsı
20:47

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Nur Eczanesi
Karamursel
Sarımeşe Eczanesi
Kartepe
Seymen Eczanesi
Golcuk
Dilek Eczanesi
Golcuk
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Gül Eczanesi
Izmit
Ömür Eczanesi
Kandira
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit’te sağlık çalışanlarına bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak destek

İzmit’te sağlık çalışanlarına bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak destek

Körfez’de halk otobüsleri ve taksiler dezenfekte edildi

Körfez’de halk otobüsleri ve taksiler dezenfekte edildi

Gebze zabıtasından fahiş fiyat denetimleri

Gebze zabıtasından fahiş fiyat denetimleri

İzmit caddeleri renklendiriliyor

İzmit caddeleri renklendiriliyor

Dört Ayda Hafız Oldu, Umre Ile Ödüllendirildi

Dört Ayda Hafız Oldu, Umre Ile Ödüllendirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.