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  4. Çayırova’da ihtiyaç sahiplerine ‘Çayırovakart’la yardım ulaştırıyor

Çayırova’da ihtiyaç sahiplerine ‘Çayırovakart’la yardım ulaştırıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.01.2020 15:22 | Son Güncelleme

Çayırova Belediyesi tarafından uygulamaya sokulan ‘Çayırovakart’la ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatılıyor.Sosyal belediyecilikte örnek çalışmalar yapan Çayırova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerinin Çayırova’da istediği esnaflardan alış veriş yapabildiği ‘Çayırovakart’la yardımlarına devam ediyor.

Çayırova Belediyesi tarafından uygulamaya sokulan ‘Çayırovakart’la ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatılıyor.
Sosyal belediyecilikte örnek çalışmalar yapan Çayırova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerinin Çayırova’da istediği esnaflardan alış veriş yapabildiği ‘Çayırovakart’la yardımlarına devam ediyor. Belediyeye yardım için başvuran ihtiyaç sahibi vatandaşların komisyon tarafından gerekli araştırmanın yapılmasından sonra verilen Çayırovakart ile vatandaşlar Çayırova’daki esnaflardan gıda giyim, eczane kırtasiye gibi bir çok ihtiyaçlarını karşılıyor. Çayırovakart’a TL olarak yüklenen yardımlar ailedeki kişi sayısına göre belirlenirken, belediye yetkileri bu kart sayesinde yardım alan kişi sayısının 3 bine yakın olduğunu bildirdi.
Öte yandan, Çayırova’da ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze hizmet binasına yaptığı yardım başvuruları Çayırova Belediyesi Beyaz Masa Biriminden alınmaya başladı. Büyükşehir belediyesi ile bu konuda adaptasyonu sağlayıp işlemlere başlayan Çayırova Belediyesi Beyaz Masa Birimi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara büyük kolaylık sağlamış oldu.

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Karamursel
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Darica
Fatih Eczanesi
Izmit
Demet Eczanesi
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Dilek Eczanesi
Golcuk
Osmangazi Eczanesi
Darica
Umut Eczanesi
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