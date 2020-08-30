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Çayırova’da üst yapı çalışmaları sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.08.2020 10:54 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ilçesindeki cadde ve sokaklarda üst yapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.Şehir içerisinde vatandaşların rahat bir şekilde seyahat edebilmesi için yol konforunu arttırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ilçesindeki cadde ve sokaklarda üst yapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Şehir içerisinde vatandaşların rahat bir şekilde seyahat edebilmesi için yol konforunu arttırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Rahmi Dibek Caddesi’nde Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından zamanla bozulan yollarda onarım çalışmalarını gerçekleştiriliyor. Çalışmalar ile bozulan kısımlar kazılıyor ve yerine asfalt serimi yapılıyor.
Ekipler ayrıca Cumhuriyet Mahallesi Selin ve Akse Mahallesi 2407 numaralı sokaklarında üst çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar dahilinde Selin Sokaktaki 300 metre uzunluğundaki imar yolunun PMT serimi yapılırken toplamda bin 100 ton PMT ve 850 ton asfalt serim yapılacak. Akse Mahallesi’ndeki 700 metre uzunluğundaki 2407 numaralı Sokak’ta ise yağmursuyu hattı imalatları tamamlandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yolda 3 bin 500 metrekarelik parke kaldırım imalatlarına devam ederken sokağa toplamda 2 bin 500 asfalt kullanacak.

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