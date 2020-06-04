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Çayırova’de iş yerleri denetleniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.06.2020 11:01 | Son Güncelleme

Çayırova Belediyesi ekipleri, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ilçede yeniden hizmet vermeye başlayan işletmelerde denetimlerde bulundu.Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran’da açılan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Çayırova’de iş yerleri denetleniyor

Çayırova Belediyesi ekipleri, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ilçede yeniden hizmet vermeye başlayan işletmelerde denetimlerde bulundu.
Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran’da açılan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, normalleşme süreciyle hizmet vermeye başlayan çay ocağı, kafe, lokanta, kahvehane berber ve kuaför gibi işletmelerde denetim ve tebligat yaptı. Normalleşme sürecinde de devam eden tedbirler kapsamında işletmelerde dezenfektan bulundurulması, tek kullanımlık ürünler, hijyenik şartlar ve masalar arası 1,5 metre kuralına uygun oturma düzenini denetleyen ekipler, işletme sahiplerine normalleşme döneminde uyulması gereken kurallar hakkında da bilgi verdi.
Çayırova’da rutin denetimlerine ara vermeden devam eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri hijyen, ruhsat ve diğer konularla ilgili ilçedeki iş yerlerini denetlemeyi sürdürüyor.

Çayırova’de iş yerleri denetleniyor

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İkindi
17:02
Akşam
20:34
Yatsı
22:21

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Deniz Eczanesi
Karamursel
Büyük Eczanesi
Golcuk
Yalın Eczanesi
Golcuk
Fatih Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Şen Eczanesi
Cayirova
Uslu Eczanesi
Darica
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