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ÇAYKUR Azerbaycan'a kuru çay ihraç edecek

25.11.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇAYKUR Azerbaycan'a kuru çay ihraç edecek

RİZE (AA) - Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Azerbaycan'a kuru çay satışı için anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, yurt içi ve yurt dışında kuru çay satışlarının artırılmasına yönelik yoğun mesai harcadıklarını ifade etti.

Üzerine kar yağan ve bu sayede diğer ülkelerde olduğu gibi haşere mücadelesi gerektirmeyen, kimyasal kalıntılardan uzak en doğal ve sağlıklı Türk çayının dünya çapında tüketilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Alim, şöyle devam etti:

"Ürettiğimiz doğal ve sağlıklı çay çeşitlerini dünya pazarlarına ulaştırmak adına Dubai, Rusya ve Almanya'daki fuarlarda tüketicilere ulaştık. Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında farklı ülkelerle bağlantılar gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız kapsamında dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da 1000 dolayında şubesi bulunan bir market zinciri ile kuru çay satışı konusunda anlaşma sağladık. Türk çayını Azerbaycanlı kardeşlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Alim, Türk çayının yurt dışı pazarlarında hak ettiği yere gelebilmesi için çaba harcadıklarını vurgulayarak, "ÇAYKUR olarak hem yurt içi hem de yurt dışında çaylarımızı tüketicilerle buluşturarak kuru çay satış ağımızı genişletiyoruz. Başlattığımız ihracat atağı kapsamında Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası konularda birlikte hareket ettiği dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a ulaşmak sevindirici. Bu yönde çalışmalarımız hız kesmeden sürecek." ifadelerini kullandı.

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