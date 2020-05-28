YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. ÇAYKUR benzinle çalışan çay hasat makinelerinin kullanımını yasakladı

ÇAYKUR benzinle çalışan çay hasat makinelerinin kullanımını yasakladı

RİZE HABERLERİ  | 28.05.2020 12:42 | Son Güncelleme

ÇAYKUR benzinle çalışan çay hasat makinelerinin kullanımını yasakladı

RİZE (AA) - ÇAYKUR, benzinle çalışan çay toplama motorlarının bitkide egzoz gazı kalıntısı bıraktığı gerekçesiyle yasaklandığını bildirdi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından alınan kararla benzinle çalışan motorlu çay hasat makineleri, kullanımları esnasında çıkardıkları egzoz gazları nedeniyle çay bitkisi üzerinde kalıntı bırakma riski bulunduğu için yasaklandı.

ÇAYKUR tarafından dün itibarıyla tüm çay fabrikalarına üreticilere bilgi verilmek üzere gönderilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Yaş çay kampanyasının yoğun bir şekilde devam ettiği bu günlerde çay hasadında birçok motorlu ekipman kullanıldığı görülmektedir. Benzinle çalışan motorlu çay hasat makinelerinin kullanımları esnasında çıkardıkları egzoz gazları nedeniyle, çay bitkisi üzerinde kalıntı bırakma riskleri bulunmaktadır. Bu nedenle benzinle çalışan motorlu çay hasadı makinelerinin kullanımı yasaklanmıştır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz fotoğraf Cem Yılmaz'dan sürpriz fotoğraf
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediyeden yol genişletme çalışması

Belediyeden yol genişletme çalışması

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Rize Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
02:49
Sabah
04:43
Öğle
12:20
İkindi
16:18
Akşam
19:48
Yatsı
21:33

Rize Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Haşimoğlu Eczanesi
Merkez
Tuğba Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Ardesen
Nur Eczanesi
Cayeli
Fındıklı Eczanesi
Findikli
Kalkandere Eczanesi
Kalkandere
Barış Eczanesi
Pazar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Rize'de Kovid-19 tedavisi gören genç kıza sürpriz doğum günü

Rize'de Kovid-19 tedavisi gören genç kıza sürpriz doğum günü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Rize’de yapılacak ’Çay Çarşısı’nın ihalesi sonuçlandı

Rize’de yapılacak ’Çay Çarşısı’nın ihalesi sonuçlandı

Duyarlı polise Rize Belediyesi’nden teşekkür

Duyarlı polise Rize Belediyesi’nden teşekkür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.