YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Çaykur Didi Stadı'nda Trabzonspor maçı öncesi çimlerin üzeri kapatıldı

Çaykur Didi Stadı'nda Trabzonspor maçı öncesi çimlerin üzeri kapatıldı

17.03.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Didi Stadı'nda Trabzonspor maçı öncesi çimlerin üzeri kapatıldı

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın lider Trabzonspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor, kar yağışı uyarısı nedeniyle maçın oynanacağı stadyumda çimlerin üzerini brandayla kapattırdı.

Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi, kulüp yönetim kurulu üyesi Yılmaz Zehiroğlu'nun talimatıyla görevliler, stadyumun çimlerini kesip, olası kar yağışına önlem amacıyla zeminin üzerine brandalar serdi.

Meteorolojinin yaptığı uyarı doğrultusunda tedbir alan görevliler, yarın öğle saatlerinin ardından zeminin üzerini açıp, gerekli çalışmaları yapacak.

Öte yandan, kar yağması ihtimaline karşı 20 kişilik ekip görevlendirildi.

Yarın gün boyu kar yağışı beklenen Rize'de, maçın oynanacağı saatte hava sıcaklığının 0 derece olacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çay üreticileri gübreleme konusunda bilinçlendiriliyorÇay üreticileri gübreleme konusunda bilinçlendiriliyor
Ortopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyorOrtopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyor
Van'da cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandıVan'da cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Çaykur Rizespor Kasımpaşa

Rize Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
04:55
Sabah
06:20
Öğle
12:31
İkindi
15:53
Akşam
18:33
Yatsı
19:52
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Et değil adeta kimyasal bomba! Zehir saçıyor

Et değil adeta kimyasal bomba! Zehir saçıyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bu besinleri yemeden önce iki kere düşünün! Çok fena tetikliyor

Bu besinleri yemeden önce iki kere düşünün! Çok fena tetikliyor

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.