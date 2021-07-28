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ÇAYKUR, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı

28.07.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇAYKUR, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, haziran ayında alınan 190 bin 785 ton yaş çay karşılığında üreticilere ödenecek 738 milyon liranın bugün üretici hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Alim, AA muhabirine, üreticilerin yarından itibaren yaş çay bedellerini alabileceklerini söyledi.

Ödemelerin 3 gün içinde tamamlanacağını belirten Alim, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında 123 bin 715 ton yaş çay karşılığında üreticilere 468 milyon 155 bin lira ödeme gerçekleştirdik. Haziran ayında üreticilerden aldığımız 190 bin 785 ton yaş karşılığında ise üreticilere yaklaşık 738 milyon lira ödeme yapacağız. ÇAYKUR olarak birinci sürgün yaş çay bedeli olarak üreticilere toplam 1 milyar 206 milyon 155 bin lira ödeme gerçekleştirmiş olacağız."

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