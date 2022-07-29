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ÇAYKUR, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı

29.07.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇAYKUR, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, haziran ayında alınan 120 bin 486 ton yaş çay karşılığında ödenecek yaklaşık 807 milyon liranın bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, mayıs ayında üreticilerden aldıkları 92 bin ton yaş çayın ödemelerinin yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "2022 yılı birinci sürgün dönemine ait haziran ayı 120 bin 486 ton olan yaş çay karşılığı yaklaşık 807 milyon lira 29 Temmuz’da üreticilerin ilgili banka hesaplarına aktarılmış, üreticiler 30 Temmuz'da hesaplarından yaş çay bedellerini çekebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

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