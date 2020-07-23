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ÇAYKUR ikinci sürgün döneminde 120 bin ton yaş çay alımı yaptı

RİZE HABERLERİ  | 23.07.2020 18:42 | Son Güncelleme

ÇAYKUR ikinci sürgün döneminde 120 bin ton yaş çay alımı yaptı

RİZE (AA) - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), ikinci sürgün döneminde bugüne kadar 120 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildiğini duyurdu.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alım kampanyasının 7 Temmuz'da başladığı anımsatıldı.

İkinci sürgün dönemine 50 kilogram kontenjan üst sınırıyla başlanılmasının tepkiye neden olduğu belirtilerek, bunun, kaliteli çay alabilmek ve üreticilerin birbirinden farklı çay satmasını engellemek için alınan bir karar olduğu vurgulandı.

Sürgün başlangıcında serbest alım kararı alınması durumunda üreticilerin 15 kilogram ile hasada başlamış olacaklarına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çayın gelişimi kademeli olarak geldiği için halen tazeliğini korumaktadır. Üreticilerimizin acele etmeden günlük verilen kontenjan miktarları kadar çay satmalarını rica etmekteyiz. Taahhüt ettiğimiz kota miktarı kadar çay alacağımızı defaten bildirdik ve aynı taahhütümüzü yine tekrarlıyoruz. Planlamalarımıza göre kontenjan üst sınırı bir iki gün içerisinde 20 kilogram ve üzerine çıkacaktır. Üreticilerimiz acele etmesinler. Arife günü dahil bayram boyunca çay alımlarına devam edilecektir. İkinci sürgün döneminde bugüne kadar 120 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirilmiştir."

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