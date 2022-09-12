Çaykur Rizespor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında 17 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Yılport Samsunspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan futbolcular ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirdikleri koşu ile antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maç yaptı.
Yeşil-mavili ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.
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