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Çaykur Rizespor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

12.09.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında 17 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Yılport Samsunspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan futbolcular ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirdikleri koşu ile antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Yeşil-mavili ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

Çaykur Rizespor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

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