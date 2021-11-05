Çaykur Rizespor, Alanyaspor'un yenilmezliğini kırdı!

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Alanyaspor'u ağırladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Selim Ay ve 70 dakikada penaltıdan Djokovic kaydetti.

Bu sonucun ardından Rizespor, ligdeki 2. galibiyetini aldı ve 7 puanla 20. sırada yer aldı. 8 maç aradan sonra yenilen Alanyaspor ise 21 puanla 3. sırada yer buldu.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

