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Çaykur Rizespor, Alanyaspor'un yenilmezliğini kırdı!

05.11.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, konuk ettiği Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve son 3 maçta 2. galibiyetini aldı.

Çaykur Rizespor, Alanyaspor'un yenilmezliğini kırdı!

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Alanyaspor'u ağırladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Selim Ay ve 70 dakikada penaltıdan Djokovic kaydetti.

Bu sonucun ardından Rizespor, ligdeki 2. galibiyetini aldı ve 7 puanla 20. sırada yer aldı. 8 maç aradan sonra yenilen Alanyaspor ise 21 puanla 3. sırada yer buldu.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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Alanyaspor Çaykur Rizespor
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