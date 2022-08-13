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Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

13.08.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: - "Genel anlamda kazanmamız gereken bir maçtı ama en azından kaybetmedik" - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın: -"Rize deplasmanı sadece bizim için değil her takım için zordur ama puanla dönüyoruz"

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Genel anlamda kazanmamız gereken bir maçtı ama en azından kaybetmedik." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın ilk yarısı çok pozisyona girdiklerini söyledi.

İlk yarıda 3 net golden yararlanamadıklarına işaret eden Korkmaz, şöyle devam etti:

"Değerlendiremedik, mevki olarak son dokunuş eksikliğini hissettik. İkinci yarıda golü bulduktan sonra ikinci golü bulabilirdik. Son dakikalarda ise rakip de biz de kazanabilirdik. Genel anlamda kazanmamız gereken bir maçtı ama en azından kaybetmedik. Bu maçta eksik mevkimiz net olarak belli oldu."

Korkmaz, oyunun belli bölümlerinde kontrolü kaybettiklerini de aktararak, "Bocaladığımız dakikalarda gol yedik. 90 dakika baskılı oynama şansımız yok. Bunu hiç bir takım yapamaz. Oyunun genelinde ilk yarı memnunum ama ikinci yarı daha iyi olmamız lazımdı. Gereken mevkiye gerekli oyuncu alınırsa işlerimiz daha kolaylaşacak." şeklinde konuştu.

- Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara temsilcisinin teknik direktörü Taner Taşkın da lige iyi başlamak ve puan almak için Rize'ye geldiklerini belirtti.

Kabuk değiştiren takım olduklarına vurgu yapan Taşkın, "24 oyuncu ile yolları ayırdık, 15 oyuncu takıma kattık. Alt yapıdan iki genç oyuncu ve 24 kişilik kadro ile lige başladık. Değişim kolay olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Taşkın, "Bugün sahada istediğimizi aldık, iyi bir oyun mücadele verdik" ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Galibiyeti getirecek pozisyonlarımız vardı ama maçı da kaybedebilirdik. Bu kadar nemde ben saha kenarında yıprandım. Oyuncular sahanın içinde olağanüstü efor sarf etti. Rize deplasmanı sadece bizim için değil her takım için zordur ama puanla dönüyoruz. Oyuncu grubuma teşekkür ediyorum."

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