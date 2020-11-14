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Çaykur Rizespor, Antalya kampını tamamladı

RİZE HABERLERİ  | 14.11.2020 17:06 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, Antalya kampını tamamladı

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Antalya kampını yaptığı son çalışmayla tamamladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, son çalışmanın teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde kampın yapıldığı otelin sahasında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, 5'e 2 oyun ve çift kale maçla son bulan çalışmada oyuncuların istekli olduğu, kampın verimli geçtiği kaydedildi.

Hava yolu ile Rize'ye dönecek ekibin bir günlük aranın ardından 16 Kasım Pazartesi günü Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacağı vurgulandı.

Yeşil-mavili ekipte, Loic Remy ile birlikte 3 futbolcu Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada bulunuyor.

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