Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçının ardından

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında, dün elverişsiz hava koşulları nedeniyle 22. dakikada tatil edilen ve bugün kaldığı yerden devam eden maçta Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Ertelenen maça motive olmak kolay değildi. 'Biz de varız.' demek için önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Hamzaoğlu, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir mücadelede önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Alt sıralarda bulunan takımların bu hafta kazandığını ifade eden Hamzaoğlu, "Bizim de aşağıdan yukarı çıkan gruba takılmamız gerekiyordu. Ertelenen maça motive olmak kolay değildi. 'Biz de varız.' demek için önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Dün başlayan, bugün devam eden mücadelede farklı zemin ve ortam olduğuna işaret eden Hamzaoğlu, "Bugün saha şartlarının farklı olacağını ve ona göre oynamamız gerektiğini oyuncularla konuştuk. Maçın başında talihsiz gol yememize rağmen hem Tarık hem takımımız çabuk toparlanarak geriden gelerek kazanmasını bildik." ifadelerini kullandı.

Oynanan oyunun iyi olmadığını kendilerinin de bildiğini kaydeden Hamzaoğlu, "Biz de güzel futbol oynamadığımızın farkındayız. Kazanmak için herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Güzel futbol oynama adına bazı maçları feda edemeyiz. Şu anda fedakarlık yapacak durumda değiliz. Bizim önceliğimiz maçları kazanmak. Bu sezon maalesef böyle devam edeceğiz. Çok iyimser olamayız. Bu sezon uzun süre dipte yüzeceğiz, nefessiz kalacağız. Kazandığımız maçlar, stres ile mücadele etmek, her hafta ayrı finale çıkmak kolay değil." şeklinde konuştu.

Remy'den faydalanıp faydalanamayacaklarının belli olmadığına değinen Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Remy çalışmalarına devam ediyor. Bu bölgeye Kubilay Kanatsızkuş'u transfer ettik. Çok daha iyi yerlerde olmalıydı. Kubilay'ı hem Rizespor'a hem Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Kubilay bunun için çalışacak ve elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Yusuf Sarı da aynı şekilde önemli katkı sağlayacak. Bazı maçlar 11'de bazı maçlar sonradan girecek. Semih Kaya ile ilgileniyoruz ama sadece Semih gündemimizde yok. Birkaç oyuncu daha aramıza katılacak."

- Murat Öztürk: "İki duran top, biri penaltıdan maalesef golle sonuçlandı"

Fraport TAV Antalyaspor'un kaleci antrenörü Murat Öztürk, maçın dün devam etmesi halinde çok farklı sonuçlanacağını savundu.

Maçı iki bölümde ele aldıklarını vurgulayan Öztürk, "Dün oynanan 20 dakika ve bugüne ertelendi. Bugün tekrar başlayan bir maç. Her iki takım için de zor. Futbol ritim oyunudur. Ritim kazanınca maç içerisinde kendinize has özellikler ortaya çıkıyor. İlk yarıyı blok halinde oynasaydık çok daha iyi olacaktı. İkinci yarı ile birlikte kendi oyun ritmimizden uzaklaştık. Bunda saha zemini ve diğer etkenler de vardı. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık." diye konuştu.

Futbolda galibiyetin tek anahtarının gol olduğunu belirten Öztürk, "Gol için topu çizgiden geçirmeniz gerekiyor. Bunu dün, maçın ritmini kazanarak yapmış olsak maç çok farklı yere gideceğini tahmin ediyorum. Rizespor'u tebrik ediyorum. Rizespor'un bize nasıl pozisyon bulabileceğini, gol atabileceği tahminlerimiz doğrultusunda oldu. Futbolda ne kadar doğru yerleşim yaparsanız yapın duran topun, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Sonuçta iki duran top, biri penaltıdan maalesef golle sonuçlandı." değerlendirmesinde bulundu.

