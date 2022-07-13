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Çaykur Rizespor, Arnavut oyuncu Enriko Papa'yı transfer etti

13.07.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Arnavut oyuncu Enriko Papa'yı transfer etti

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Arnavut orta saha oyuncusu Enriko Papa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Enriko Papa ile anlaşmaya varılmış, 29 yaşındaki Arnavut futbolcu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan resmi imzayı atmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Enriko Papa'ya 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Enriko Papa, geçen sezon Romanya ekibi Botoşani'de forma giymişti.

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