Çaykur Rizespor, Arnavut oyuncu Enriko Papa'yı transfer etti

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Arnavut orta saha oyuncusu Enriko Papa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Enriko Papa ile anlaşmaya varılmış, 29 yaşındaki Arnavut futbolcu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan resmi imzayı atmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Enriko Papa'ya 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Enriko Papa, geçen sezon Romanya ekibi Botoşani'de forma giymişti.



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