Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

"Tek hedefimiz galibiyet. Üç puan alıp yukarılara tırmanmak istiyoruz. Hoca değişikliği bazen takımlara olumlu bazen de olumsuz yansır ama bizim takıma olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü enerji olarak iyi durumdayız. İyi olmak zorundayız. Bu hafta başından itibaren Alanya maçında tek düşüncemiz 3 puan. İnşallah çıkıp üç puanı alacağız."

Abdullah Durak, Aytemiz Alanyaspor maçının kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

Görevinden ayrılan teknik direktör İsmail Kartal'a teşekkür eden orta saha oyuncusu, "Ünal hocamızı şahsen tanımasak da uzaktan gördüğümüz kadarıyla sevdiğimiz, beğendiğimiz bir hoca. Onunla olduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

RİZE (AA) - Süper Lig'de 8 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un takım kaptanı Abdullah Durak, "Bence teknik, taktikten önce inanç çok önemli. Bu inançla yukarılara tırmanacağız." dedi.

Ünal Karaman'ın takıma yeni şeyler katacağına inandığını kaydeden Abdullah Durak, "Bence bunun en önemlisi inanç olacak. Birbirimize saygımız, disiplinimiz olacak. Bence teknik, taktikten önce inanç çok önemli. Bu inançla yukarılara tırmanacağız." diye konuştu.

Abdullah Durak, sözleşmesinin sezon sonu biteceğine işaret ederek, "Bir görüşmemiz olmadı. Ben Rizespor'u seviyorum. Onların da hem taraftar hem camia olarak beni sevdiğini düşünüyorum. Sıkıntı yok. Eğer düşünülürse oturup konuşuruz. Burayı seviyorum. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Yeşil-mavili ekip, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

İdman öncesi futbolcularla bir süre konuşan Karaman, Trabzonspor maçında sakatlandıktan sonra bugün ilk kez takımla antrenmana çıkan Aminu Umar ile özel olarak görüştü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve istasyon çalışmalarıyla devam etti. İlk 15 dakikanın ardından basına kapalı devam eden çalışmada, taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana, tedavi amacıyla İstanbul'a giden Abarhoun katılmadı.

