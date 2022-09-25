Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Bodrumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu gerçekleştirdi. 5'e 2 orta oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-mavili ekip, Bodrumspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.



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