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Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

25.09.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Bodrumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu gerçekleştirdi. 5'e 2 orta oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-mavili ekip, Bodrumspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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