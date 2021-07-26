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Çaykur Rizespor, Brezilyalı futbolcu Ronaldo Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

26.07.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Brezilyalı futbolcu Ronaldo Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Ronaldo Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

Rize ekibinden yapılan açıklamada, İstanbul'da düzenlenen ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılığı töreninde, 28 yaşındaki oyuncunun kendisini 2 yıllığına mavi-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Ronaldo Mendes'e kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mendes, geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl'da görev almıştı.

Çaykur Rizespor, Brezilyalı futbolcu Ronaldo Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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