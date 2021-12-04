YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Çaykur Rizespor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak

04.12.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

Son maçında sahasında Yukatel Kayserispor'un 1-0 yenen yeşil-mavililer,14 maç sonunda 10 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

Rize ekibinde, ameliyat olan Ronaldo Mendes kadroda yer alamayacak. Hafta boyunca takımla çalışan Gökhan Gönül'ün ise ağrılarının devam etmesi nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.

Geçtiğimiz hafta Yukatel Kayserispor maçı öncesi kampa katılmayan ve takım arkadaşlarından özür diledikten sonra takımla birlikte antrenmanlara başlayan Yannick Bolasie hakkında kararı ise teknik direktör Hamza Hamzaoğlu verecek.

Yeşil-mavililer, akşam saatlerinde İstanbul'a gidecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın bozdurmak için gitti, bir daha gelmedi! 9 yıldır mahkeme kapılarını aşındırıyorAltın bozdurmak için gitti, bir daha gelmedi! 9 yıldır mahkeme kapılarını aşındırıyor
PARTNER"Öpüşme sahnesine 'evet'im yok""Öpüşme sahnesine 'evet'im yok"
Sahiplendiği atmaca yavrusunu bir an bile yanından ayırmıyorSahiplendiği atmaca yavrusunu bir an bile yanından ayırmıyor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Çaykur Rizespor

Rize Namaz Vakitleri 4 Aralık Cumartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:19
Öğle
12:13
İkindi
14:35
Akşam
16:57
Yatsı
18:23

Rize Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cumartesi

Duygu Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gaziantep' te babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisi devam ediyor

Gaziantep' te babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisi devam ediyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

GÜNCELLEME - Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Tokat ve Çorum'da polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

Tokat ve Çorum'da polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.