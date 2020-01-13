Çaykur Rizespor, El Kabir'in sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Mustafa El Kebir'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle;

"El Kabir ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir. Çaykur Rizaspor'a hizmetlerinden dolayı El Kabir'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarılar dileriz. ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ"



