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  4. Çaykur Rizespor, El Kabir'in sözleşmesini feshetti

Çaykur Rizespor, El Kabir'in sözleşmesini feshetti

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 13.01.2020 16:06 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, Mustafa El Kabir'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Mustafa El Kebir'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle;

"El Kabir ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir. Çaykur Rizaspor'a hizmetlerinden dolayı El Kabir'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarılar dileriz. ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ"

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Mustafa El Kabir Çaykur Rizespor

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