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Çaykur Rizespor, Emircan Altıntaş'ı transfer etti

22.07.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Emircan Altıntaş'ı transfer etti

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Emircan Altıntaş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki Emircan Altıntaş, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı atmıştır." ifadesine yer verildi.

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