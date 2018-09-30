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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.09.2018 20:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında ilk yarıyı 3-0 yenik tamamladı. Sarı-lacivertlilerin bu performansı, taraftarı patlama noktasına getirdi.

İşte taraftarların Cocu tepkileri...

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!

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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!
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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!
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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!
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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!
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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!
6 / 13

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!
7 / 13

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!
8 / 13

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!
9 / 13

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!
10 / 13

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!
11 / 13

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!
12 / 13

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!
13 / 13

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Phillip Cocu taraftarları isyan ettirdi!
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Phillip Cocu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu işin cocusu çıktı artık:)
fenere tecavüz ediyorlar.
Ali koç'un cocu inadı kendisini koltugundan edecek haberi yok. Akıllı ol ali ateşle oynuyorsun.
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