Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koordinasyon ve pas çalışmaları sonrası çift kale maç oynandı.

Sakatlıkları bulunan Mozango, Ronaldo Mendes ve Bainao idmana katılmadı.

Tedavisi tamamlanan Fernando Boldrin takımla çalışırken, Cemali Sertel ile Lebogang Phiri ise takımdan ayrı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavililer, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.



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