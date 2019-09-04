Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-mavili takım düz koşunun ardından kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Milli maç arasını sıkı çalışma fırsatı gören Karadeniz ekibi antrenmanı yoğun yağmur altında sürdürdü. (İHA)
Yeni transferler antrenmanda
Beşiktaş'ın UEFA listesi belli oldu
Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar
Fatih Terim'e kötü haber
Yılın futbolcusu Ronaldo
F.Bahçe gençlerini kiraladı
Deniz Ateş Bitnel'e büyük şok
Ünal Karaman, Şenol Güneş'i yakaladı
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Fenerbahçe ve Bursaspor çocuklar için sahaya çıkacak
Ekuban sezona farklı başladı
BB Erzurumspor’dan 3 transfer
Lukaku'dan ırkçılık tepkisi
Skrtel gitti, Kjaer geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum