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Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 04.09.2019 22:18 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 4. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-mavili takım düz koşunun ardından kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Milli maç arasını sıkı çalışma fırsatı gören Karadeniz ekibi antrenmanı yoğun yağmur altında sürdürdü. (İHA)

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