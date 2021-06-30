Çaykur Rizespor, İsveçli Sebastian Holmen ile anlaştı

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveçli defans oyuncusu Sebastian Holmen ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki defans oyuncusu Holmen için yarın Rize'de imza töreni düzenleneceği ifade edildi.

İsveçli stoper, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi Willem'de forma giydi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz