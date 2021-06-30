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Çaykur Rizespor, İsveçli Sebastian Holmen ile anlaştı

30.06.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, İsveçli Sebastian Holmen ile anlaştı

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveçli defans oyuncusu Sebastian Holmen ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki defans oyuncusu Holmen için yarın Rize'de imza töreni düzenleneceği ifade edildi.

İsveçli stoper, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi Willem'de forma giydi.

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