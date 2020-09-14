Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 2. haftasında 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenmana, hafif sakatlıkları devam eden Samudio, İsmael Diomande ve Yasin Pehlivan katılmazken, Montassar Talbi ise takımdan ayrı çalıştı.

İlk 20 dakikanın ardından idman basına kapalı devam etti.

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

