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Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kıran'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

27.01.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kıran'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, kulüp başkanı Tahir Kıran, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Yeşil mavili kulüpten alınan bilgiye göre koronavirüs testi pozitif çıkan Kıran'ın İstanbul'da dinlendiği belirtildi.

Kıran'ın, Atakaş Hatayspor maçının ardından İstanbul'a gittiği ve sporcularla görüşmediği, yeşil-mavili oyuncuların bugün Rize'de Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayacağı kaydedildi.

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