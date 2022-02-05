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Çaykur Rizespor, Loic Remy ile yollarını ayırdı

05.02.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Loic Remy ile yollarını ayırdı

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Loic Alex Teliere Hubert Remy ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Fransız forvet bu sezon 8 maçta 262 dakika görev alırken gol atma başarısı gösteremedi.

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