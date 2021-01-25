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Çaykur Rizespor, Marius Sumudica’yla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

25.01.2021 17:21 | Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor, Marius Sumudica’yla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, Sumudica'yı takımın başına getirdiğini resmen açıkladı.

Rizespor, Marius Sumudica ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı: "Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ile bir araya gelen Romanyalı teknik adam Marius Ninel Şumudica ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı."

MARIUS SUMUDICA YİNE KONUŞTU

Gaziantep FK'dan ayrıldıktan sonra Rizespor ile anlaşan Marius Sumudica, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Sumudica'nın sözleri...

"TÜRKİYE'DEN 3 TEKLİF ALDIM"

Gaziantep'ten ayrıldıktan sonra Türkiye'den 3 tekif aldım ancak Rize'yi tercih ettim. Karadeniz'de, istikrarlı bir kulüp. Boldrin ile konuştum ve tüm bilgileri aldım. Takımı tamamen biliyorum, yoksa gitmezdim. Yine de Başakşehir'den 1 puan almamızı beklemiyordum.

"GALATASARAY'DAN TEKLİF ALMADIM"

Galatasaray'dan teklif almadım, henüz o seviyede değilim. Arabistan'dan gelen teklifi reddettiğim doğru değil, Gaziantep yanlış anladı. Arabistan'dan şimdi değil, sürekli isteniyorum ama Türkiye'yi seçtim, Türkiye'yi seviyorum, Türkiye'de futbolun yaşanma şeklini seviyorum. Para benim için ilk öncelik değil.

"GAZİANTEP'TEN ALAMAYIZ"

Gaziantep oyuncuları ile iletişimdeyim ancak birini transfer etmek zor. Sumudica ile iyi çeyiz topladılar, umarım Sumudica sonrası da iyi devam ederler. Avrupa Kupaları'na katılmalarını diliyorum.

"FENERBAHÇE İLE SAVAŞACAĞIM"

Rize'de 18 yabancımız var. Önce Fenerbahçe ile savaşacağım. Eğer ilk 12'de bitirebilirsem, gerçekten etkileyici bir performans olacak. Gelecek sezon kesinlikle ilk 8 için mücadele vereceğiz.

"ROMANYA'DAN TEKLİF ALDIM"

Romanya'ya geri dönme konusunda bir problemim yok. Buradayken sadece Craiova ile bir görüşmem oldu, sahibi Rotaro benim arkadaşım. Dönersem sadece Craiova'ya dönerim.

"BEN BİR MİLYONER DEĞİLİM"

Ben bir milyoner değilim. Türkiye'de geçirdiğim 3 yıl ve Arabistan'daki 1 yıl bana finansal olarak rahatlık sağladı. Şimdi Rize'yi seviyorum, Rize için çalışacağım.

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