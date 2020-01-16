Çaykur Rizespor, Nill De Pauw ile yollarını ayırdı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Nill De Pauw'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Takıma hizmetleri nedeniyle futbolcuya teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için başarı dileğinde bulunuldu.
(AA)
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