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  4. Çaykur Rizespor, Nill De Pauw ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Nill De Pauw ile yollarını ayırdı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 16.01.2020 13:55 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Belçikalı oyuncu Nill De Pauw ile yollar ayrıldı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Nill De Pauw'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Takıma hizmetleri nedeniyle futbolcuya teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için başarı dileğinde bulunuldu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor süper lig Nill De Pauw

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