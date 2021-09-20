Çaykur Rizespor, sahasında Altay ile karşılaşacak

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Altay'ı konuk edecek.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

Son maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 3-1 yenilen yeşil-mavililer, ligde 5 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamadı.

Ligde bir puanla averajla son sırada yer alan Rize ekibinde, sakatlığı bulunan Nathan Mozango, Ronaldo Mendes, Dabo ve Cemali Sertel kadroda yer alamayacak.



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