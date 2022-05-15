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Çaykur Rizespor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak

15.05.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligde son hafta deplasmanda Öznür Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen yeşil-mavililer, 36 maç sonunda 36 puan ile ligin 17. sırasında yer alıyor.

Ligden düşmesi kesinleşen Rize temsilcisinde, sözleşmeleri feshedilen Boldrin, Baiano ile sakatlığı bulunan Alper Potuk kadroda yer almayacak. Holmen'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Yeşil-mavililer son çalışmasını bu akşam kendi tesislerinde gerçekleştirecek.

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