Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek.

Son maçında deplasmanda GZT Giresunspor'a 2-0 yenilen yeşil-mavililer, 9 maç sonunda 1 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

Rize ekibinde, sakatlığı bulunan Ronaldo Mendes ve Gökhan Gönül ile kırmızı kart cezalısı Tyler Boyd kadroda yer almayacak.

Sakatlıktan çıkan Remy, Phiri ve Yasin Pehlivan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Yeşil-mavililer, maçın son hazırlıklarını bugün tamamlayarak maç saatini bekleyecek.



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