Çaykur Rizespor, Salomon Rondon ile prensipte anlaştı

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Selim Selimoğlu, "Rondon görüşmesi net olarak yüzde 100 bitmese de prensip olarak Rondon, yeni sezonda Çaykur Rizespor'da olacak." dedi.

Selimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun'un sunduğu rapor çerçevesinde takımdan ayrılmaların olduğunu belirtti.

Hafta içerisinde birkaç yabancı ve maliyeti yüksek oyuncu ile yolların ayrıldığını ifade eden Selimoğlu, "Bu fesihlerle kulübümüz için hem maddi hem de yabancı kontenjanı konusunda katkı sağlandı. Elimiz biraz daha rahatladı. Gündemimizde çok fazla oyuncu var. Çok titiz bir şekilde her yönüyle inceliyoruz. Sadece maddi tarafı da değil, oyuncuların son performansları, yakın dönemdeki antrenmanlarına kadar takip ediyoruz. Oyuncuların bir kısmında sona yaklaştık. Birkaç gün içerisinde çok güzel transfer haberlerini paylaşacağız." diye konuştu.

Selimoğlu, Çin'in Dalian Pro takımında forma giyen 31 yaşındaki forvet Salomon Rondon'un transferi için çalıştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Rondon görüşmesi net olarak yüzde 100 bitmese de prensip olarak Rondon, yeni sezonda Çaykur Rizespor'da olacak. Taraftar rahat olsun. Çok daha heyecan verici başka isimlerle de ilgileniyoruz. Anlaşma noktasında da çok uzak değiliz. 2 orta saha, 2 de hücum oyuncusu kadromuza katacağız ve bunlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Gerçekten çok ses getirecek transferler olacak. Önümüzdeki yıllarda Çaykur Rizespor kaliteli futbolcular üreten bir kulüp olacak ve artık asansör bir takım olmaktan çıkacak."​​​​​​​

