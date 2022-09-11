SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. ÇAYKUR RİZESPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Çaykur Rizespor Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Çaykur Rizespor Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

11.09.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor ile Samsunspor TFF 1. Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşmanın saati ve canlı olarak ekrana geleceği kanal merak konusu oldu. Sporseverler arama motorlarında "Çaykur Rizespor Samsunspor maçı canlı izle" konu başlığını sorgulamaya başladı. Peki, Çaykur Rizespor Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Çaykur Rizespor Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor TFF 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Maç öncesi birçok kişi internette Çaykur Rizespor Samsunspor maçı canlı izle" gibi başlıkları araştırıyor. Peki, Çaykur Rizespor Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Samsunspor maçı 11 Eylül Pazar günü saat 16.30'da başlayacak.

Karşılaşma Rize Stadı'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Samsunspor maçı beIN Sports 2, beIN Sports Connect ve TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Volkan Demirel geri dönüyor! Yeni adresi...Volkan Demirel geri dönüyor! Yeni adresi...
Romanya'ya gitti ilk iş Jesus'a yanıt verdi! Romanya'ya gitti ilk iş Jesus'a yanıt verdi!
Yok artık! Şimdiden anlaşıldı... İşte Aslan'ın ocak transferiYok artık! Şimdiden anlaşıldı... İşte Aslan'ın ocak transferi
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Samsunspor maçı spor maçı saat kaçta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu!

Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu!

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

Tüm belgeler hazırdı! İşte Eden Hazard gerçeği...

Tüm belgeler hazırdı! İşte Eden Hazard gerçeği...

Tüm stadyum buz kesti! Oyun bir anda durdu...

Tüm stadyum buz kesti! Oyun bir anda durdu...

Volkan Demirel geri dönüyor! Yeni adresi...

Volkan Demirel geri dönüyor! Yeni adresi...

'UEFA, Fenerbahçe'ye büyük ceza verecek!'

'UEFA, Fenerbahçe'ye büyük ceza verecek!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.