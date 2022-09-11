ÇAYKUR RİZESPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Çaykur Rizespor Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor TFF 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Maç öncesi birçok kişi internette Çaykur Rizespor Samsunspor maçı canlı izle" gibi başlıkları araştırıyor. Peki, Çaykur Rizespor Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Samsunspor maçı 11 Eylül Pazar günü saat 16.30'da başlayacak.

Karşılaşma Rize Stadı'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Samsunspor maçı beIN Sports 2, beIN Sports Connect ve TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.



