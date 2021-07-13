YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Çaykur Rizespor, Seyfettin Anıl Yaşar'ı renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Seyfettin Anıl Yaşar'ı renklerine bağladı

13.07.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Seyfettin Anıl Yaşar'ı renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Seyfettin Anıl Yaşar'ı renklerine bağladı

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, genç milli defans oyuncusu Seyfettin Anıl Yaşar ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun İstanbul'da gerçekleştirilen ve kulüp basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun da hazır bulunduğu törende 4 yıllık mukavele imzaladığı belirtildi.

19 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz sezon Afjet Afyonspor'da oynadığı hatırlatılarak, "Seyfettin Anıl Yaşar'a, 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birincilikle bitirdi, tepkiler şaşkına çevirdi! Birincilikle bitirdi, tepkiler şaşkına çevirdi!
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Dünyaca ünlü Ayder Yaylası, Kurban Bayramı rezervasyonlarında tam kapasiteye yaklaştıDünyaca ünlü Ayder Yaylası, Kurban Bayramı rezervasyonlarında tam kapasiteye yaklaştı
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig

Rize Namaz Vakitleri 14 Temmuz Çarşamba

İmsak
02:56
Sabah
04:51
Öğle
12:29
İkindi
16:27
Akşam
19:57
Yatsı
21:43

Rize Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Çarşamba

Kudret Eczanesi
Merkez
Kudret Eczanesi
Merkez
Kudret Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hatay'da Asi Nehri'nin bir kısmını su sümbülleri kapladı

Hatay'da Asi Nehri'nin bir kısmını su sümbülleri kapladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivas'ta tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Sivas'ta tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.