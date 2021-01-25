Çaykur Rizespor, teknik direktör Sumudica ile 1,5 yıllığına anlaştı

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Marius Sumudica ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, başkan vekili Ali Zeki Saruhan'ın Sumudica ile bir araya geldiği ve Rumen teknik adamla 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni teknik direktörümüz Sumudica yarın başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla Rize'de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Marius Sumudica'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."

