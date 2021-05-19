Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, gelecek sezondan umutlu:

Göreve geldiğinde takımın üzerindeki düşme psikolojisinin oluşturduğu etkiler ve mutsuzluk sürecini ortadan kaldırmayı ilk hedef olarak belirlediklerine değinen Uygun, hem taktik hem sistem değişimine giderken futbolcunun kalbine dokunduklarını, camiadaki olumsuz düşünceleri kulüp başkanı Hasan Kartal, yönetim kurulu ve taraftarın desteği ile aştıklarını anlattı.

Teknik direktör Sumudica'dan görevi devraldığı dönemde takımın 8 maç galip gelemediğini hatırlatarak, önceki süreçlerde yaşadığı sendromların takımı psikolojik olarak büyük çöküntüye uğrattığını aktardı. Uygun, Kovid-19 ve yaşanan sorunlar nedeniyle takımın düşmenin en büyük adayı olarak gösterildiğini ifade etti.

Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'un Avrupa kupalarını hak eden bir kulüp olduğunu belirtti.

Teknik ekipte yer alan görev arkadaşlarının da katkıları ve 13 haftadaki değişim ile Çaykur Rizespor'un haftalar önce ligde kalmayı garantilediğini anımsatan Uygun, bu durumun mutluluk verici olduğunu ama yeterli olmadığını dile getirdi.

"Morinho bile gelse başaramaz." denilen, teknik direktörlerin teklifi kabul etmediği bir süreçte göreve getirildiğinin altını çizen Uygun, şöyle devam etti:

"Toplam 8 maçta beş kere kaleye gitmiş takımdan bahsediyoruz. 8 maçta beş etkili hücum yapmışsınız. Geri kalanların hepsi ceza sahası etrafına gelip geri dönmüşsünüz. Bakın böyle büyük bir problem var ortada. Sumudica, 'Morinho gelse kurtaramaz.' derken belki doğru söylüyordu. Morinho hayatı boyunca dünyanın en iyi takımlarında çalıştı. Çok büyük başarılar elde etti. Düşme psikolojisi şampiyonluk psikolojisine benzemez. Şampiyonlukta hep mutluluk vardır. Belki bir maç arada kaybedersiniz o mutsuzluğu ertesi hafta kazanarak mutluluğa çevirirsiniz. Hedefe varmak kolaydır. Çünkü sistem doğru işliyordur ama düşmeye oynadığınız, haftalarca yenemediğiniz zaman her şey üzerinize bir kabus gibi çöker ve bunlar problem olur."