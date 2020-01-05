Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Podolski açıklaması

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, eski Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski'nin gündemlerinde olmadığını söyledi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıklarına başlayan yeşil-mavili takımda teknik direktör Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'un kadrosuna katacağı iddia edilen Alman futbolcu Podolski ile ilgili bir soruya, "Benim bir bilgim yok. Yönetim tarafından önüme böyle bir bilgi gelirse bunu değerlendiririz. Ama şu an Podolski gündemimizde yok." cevabını verdi.

Transfer çalışmalarının olduğunu aktaran İsmail Kartal, "Aramıza yeni katılan arkadaşlar olacak. Bu akşam biri gelebilir. Eğer gelemezse yarın aramıza katılacak diye düşünüyorum. Transfer çalışmalarını yönetimle birlikte yürütüyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarla ikinci yarı başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

Antalya'da ilk antrenmanlarını gerçekleştirdiklerini belirten 58 yaşındaki teknik adam, "Bazı arkadaşlar henüz aramıza katılmadı. Burada çok güzel bir çalışma ortamı var. 13 Ocak'a kadar burada kamp yapıp daha sonra Rize'ye gideceğiz. Orada Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası, Gençlerbirliği ile de lig maçına çıkacağız. Burada çok iyi moral depolayıp, çok iyi çalışarak iyi bir şekilde lige başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.