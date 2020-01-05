YURTHABER
  4. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Podolski açıklaması

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Podolski açıklaması

ANTALYA HABERLERİ  | 05.01.2020 20:42 | Son Güncelleme

Yeşil-mavili takımın teknik direktörü İsmail Kartal: "Şu an Podolski gündemimizde yok" - "Ortaya koyduğumuz mücadele olarak 27-28 puanımız olabilirdi. Bazı maçlarda aleyhimize hatalar oldu. İlk yarıda 17 maçın sadece 2'sinde kötü oynadık. Diğer 15 maçta ise ya iyi oynadık ya da iyi mücadele ettik"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, eski Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski'nin gündemlerinde olmadığını söyledi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıklarına başlayan yeşil-mavili takımda teknik direktör Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'un kadrosuna katacağı iddia edilen Alman futbolcu Podolski ile ilgili bir soruya, "Benim bir bilgim yok. Yönetim tarafından önüme böyle bir bilgi gelirse bunu değerlendiririz. Ama şu an Podolski gündemimizde yok." cevabını verdi.

Transfer çalışmalarının olduğunu aktaran İsmail Kartal, "Aramıza yeni katılan arkadaşlar olacak. Bu akşam biri gelebilir. Eğer gelemezse yarın aramıza katılacak diye düşünüyorum. Transfer çalışmalarını yönetimle birlikte yürütüyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarla ikinci yarı başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

Antalya'da ilk antrenmanlarını gerçekleştirdiklerini belirten 58 yaşındaki teknik adam, "Bazı arkadaşlar henüz aramıza katılmadı. Burada çok güzel bir çalışma ortamı var. 13 Ocak'a kadar burada kamp yapıp daha sonra Rize'ye gideceğiz. Orada Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası, Gençlerbirliği ile de lig maçına çıkacağız. Burada çok iyi moral depolayıp, çok iyi çalışarak iyi bir şekilde lige başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de ilk yarıyı 20 puanla 12. sırada tamamlamalarına karşın oynadıkları futbolla daha üst basamaklarda yer almayı hak ettiklerini vurgulayan Kartal, şunları kaydetti:

"Ortaya koyduğumuz mücadele olarak 27-28 puanımız olabilirdi. Bazı maçlarda aleyhimize hatalar oldu. Futbolun içinde bunların olabileceğini söyledik. Geriye dönük yakınmayacağız. Hep önümüze baktık ve bakmaya devam edeceğiz. İlk yarıda 17 maçın sadece 2'sinde kötü oynadık. Diğer 15 maçta ise ya iyi oynadık ya da iyi mücadele ettik. Puan almaya yakın olarak taraftık. Fenerbahçe maçı dahil çok iyi mücadele ettik, çok iyi oynadık. Bir gol atmış olabilseydik belki o maçı da kazanabilirdik. Eşik olarak bu ligde yukarıyı zorlayabilme adına iyi bir puan ama aşağıdaki takımlardan kurtulabilmek için ikinci yarıya daha iyi başlamamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Gülveren’de dönüşüm başlıyorGülveren’de dönüşüm başlıyor
Serik’te huzur toplantısıSerik’te huzur toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Futbol İsmail Kartal Süper Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir, ulaşımda konfor ve güvenliği artırıyor

Büyükşehir, ulaşımda konfor ve güvenliği artırıyor

Güney Marmara’nın kuzeyine yağış, batısına kar uyarısı

Güney Marmara’nın kuzeyine yağış, batısına kar uyarısı

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

Gülveren’de dönüşüm başlıyor

Gülveren’de dönüşüm başlıyor

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının lideri Anadolu Efes

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının lideri Anadolu Efes

Antalya Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:08
İkindi
15:41
Akşam
18:02
Yatsı
19:22

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Cem Eczanesi
Muratpasa
Erkin Eczanesi
Muratpasa
Ferah Eczanesi
Muratpasa
Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Eczanesi
Muratpasa
Nur Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya'da otomobil dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da otomobil dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Türkiye'yi kesinlikle parçalayamazlar"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Türkiye'yi kesinlikle parçalayamazlar"

Profesörün Oğlu, Baba Mesleğini Geçti

Profesörün Oğlu, Baba Mesleğini Geçti

Cılız, “odamızın İtibarını Geri Kazandırdık”

Cılız, “odamızın İtibarını Geri Kazandırdık”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.