SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

18.03.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı için geri sayım devam ediyor. İki Karadeniz ekibi Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçta karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? sorularının yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. İşte maça ilişkin detaylar...

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı için heyecan dorukta. Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u ağırlayacak. Bu kapsamda Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Maça ilişkin ayrıntılar haberimizde.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor, 18 Mart Cuma (bugün) Trabzonspor'u konuk edecek.

Rizespor Stadı'nda oynanacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Rizespor - Trabzonspor maçı beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'de 70 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan Trabzonspor, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ VOLKAN BAYARSLAN KİMDİR?

Volkan Bayarslan 1 Ocak 1978 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi.

Volkan Bayarslan 2000 yılında hakemliğe başlamıştır. Bayarslan'ın ilk profesyonel maçına yardımcı hakem olarak 2002 yılında çıktığı biliniyor. 2010'a dek alt liglerde görev yapan Bayarslan, 2010-2011 yılı futbol sezonunda üst klasman hakem kadrosuna girmiştir.

Volkan Bayraslan 21 Ağustos 2010'da Samsunspor - Akhisar Belediye Gençlik ve Spor müsabakasıyla ilk 1. Lig deki ilk hakemlik tecrübesini yaşamıştır.

2008'den 2011'e dek genellikle 4. hakemlik yapan Bayarslan, Süper Ligde ilk kez hakem olarak 30 Ekim 2011'de oynanan Bursaspor ve Manisaspor maçında görev yapmıştır.

Erzurumlu olan ve TFF Bölge Müdürlüğü görevinde de bulunan Aytaç Bayarslan’ın oğlu Volkan Bayarslan geçmişte futbolculuk da yapmıştır.

Volkan Bayarslan'ın hakemlik görevleri:

2002-2008 3. Lig

2003-2005 2. Lig

2010 - 1. Lig

2011 - Süper Lig

2007 - Türkiye Kupası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu mu?Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu mu?
Kerem'e yeni bir dev talip oldu! 25 milyon euro...Kerem'e yeni bir dev talip oldu! 25 milyon euro...
Anderson Talisca için dev derbi!Anderson Talisca için dev derbi!
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

Ne Kiev, ne de Harkov... Rusya bugün orayı vurdu

Ne Kiev, ne de Harkov... Rusya bugün orayı vurdu

Galatasaraylı futbolcu için flaş sözler: "Sıfır katkı, yürüyecek hali yok!"

Galatasaraylı futbolcu için flaş sözler: "Sıfır katkı, yürüyecek hali yok!"

Maç sonunda Kerem'i hedef aldılar...

Maç sonunda Kerem'i hedef aldılar...

Xavi'den Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler açıklaması!

Xavi'den Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler açıklaması!

Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Türk futboluna büyük şok!

Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Türk futboluna büyük şok!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ne korona, ne omicron: Beyni iltihaplandırıyor! İlk ölümler bildirildi

Ne korona, ne omicron: Beyni iltihaplandırıyor! İlk ölümler bildirildi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Yaraları iyileştirir, kanseri durdurur, nefes almayı rahatlatır...

Yaraları iyileştirir, kanseri durdurur, nefes almayı rahatlatır...

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.