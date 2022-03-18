Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı için heyecan dorukta. Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u ağırlayacak. Bu kapsamda Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Maça ilişkin ayrıntılar haberimizde.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor, 18 Mart Cuma (bugün) Trabzonspor'u konuk edecek.

Rizespor Stadı'nda oynanacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Rizespor - Trabzonspor maçı beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'de 70 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan Trabzonspor, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ VOLKAN BAYARSLAN KİMDİR?

Volkan Bayarslan 1 Ocak 1978 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi.

Volkan Bayarslan 2000 yılında hakemliğe başlamıştır. Bayarslan'ın ilk profesyonel maçına yardımcı hakem olarak 2002 yılında çıktığı biliniyor. 2010'a dek alt liglerde görev yapan Bayarslan, 2010-2011 yılı futbol sezonunda üst klasman hakem kadrosuna girmiştir.

Volkan Bayraslan 21 Ağustos 2010'da Samsunspor - Akhisar Belediye Gençlik ve Spor müsabakasıyla ilk 1. Lig deki ilk hakemlik tecrübesini yaşamıştır.

2008'den 2011'e dek genellikle 4. hakemlik yapan Bayarslan, Süper Ligde ilk kez hakem olarak 30 Ekim 2011'de oynanan Bursaspor ve Manisaspor maçında görev yapmıştır.

Erzurumlu olan ve TFF Bölge Müdürlüğü görevinde de bulunan Aytaç Bayarslan’ın oğlu Volkan Bayarslan geçmişte futbolculuk da yapmıştır.

Volkan Bayarslan'ın hakemlik görevleri:

2002-2008 3. Lig

2003-2005 2. Lig

2010 - 1. Lig

2011 - Süper Lig

2007 - Türkiye Kupası

