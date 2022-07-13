Çaykur Rizespor, Ugandalı oyuncu Farouk Miya ile anlaştı

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ugandalı oyuncu Farouk Miya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Farouk Miya ile anlaşmaya varılmış, 24 yaşındaki futbolcu kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan resmi imzayı atmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Farouk Miya'ya 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Miya, 2019-2021 yılları arasında Konyaspor'da forma giymişti.



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