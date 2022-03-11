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Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

11.03.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Çaykur Rizespor, 28 maç sonunda 23 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor.

Rize temsilcisinde, sarı kart cezalısı Ponck ile sakatlığı bulunan Aminu Umar kadroda yer almayacak.

Yeşil-mavili oyuncular son çalışmasını İstanbul'da Eyüpspor Tesisleri'nde yaptıktan sonra kampa girecek.

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