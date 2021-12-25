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Çaykur Rizespor, yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak

25.12.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Son maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi, 17 puan ile ligin 17. sırasında yer alıyor.

Karadeniz temsilcisinde, kırmızı kart cezalısı Alper Potuk ve Fabricio Baiano bu mücadelede görev alamayacak. Sakatlıkları devam eden Phiri ve Dabo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor.

Yeşil-mavililerde sakatlığı geçen Gökhan Akkan ile Sabo ve Boyd takımın son çalışmasında yer aldı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, bu oyuncularla ilgili son kararı, sağlık kurulunun raporu doğrultusunda verecek.

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