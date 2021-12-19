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Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

19.12.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "İç sahadaki güçlü oyunumuzu istikrarlı şekilde sürdürüyoruz. Kazandığımız için mutluyuz" - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica: "Bu saatten sonra Malatya için büyük bir kriz başladı"

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, iç sahada istikrarlı ve güçlü oyunlarını sürdürerek kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek, "Çok önemli bir iç saha maçı ve üst üste yine kazandık. İç sahadaki güçlü oyunumuzu istikrarlı şekilde sürdürüyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum. Sonradan oyuna giren oyuncularımız iyi katkı yaptı. Bazı oyuncularımız yoktu ama yerine oynayanlar görevlerini yaptı. Tarık ve Emir Han'a ayrı bir parantez açıyoruz." diye konuştu.

Çok zorlu bir rakibe karşı oynadıklarının altını çizen Hamzaoğlu, "Rakip beş kişi savunma yapıyor. Önlerinde üç kişi. Bugün 5+4+1 oynadılar. Bu tür takımları açmak zor. Sabırlı olmak zorundaydık. İkinci yarı sabırla devam ettik. Oyunu bozmadık. Sonradan oyuna giren Alper, Remy, Deniz pas alışverişlerini doğru yaptı. Önemli üç puan aldık. Daha iyi olmamız gerekiyor. Eksiklerimiz elbette var. Bunları da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, kaleci Gökhan Akkan'ı hafif sakatlığı nedeniyle oynatmadığını, Gökhan Gönül'ü ise sakatlığı nedeniyle ikinci yarı riske etmeyerek oyundan çıkardığını dile getirdi.

Taraftarların kendisini ısrarla tribüne çağırmasıyla ilgili Hamzaoğlu, "Bu işin gerçek kahramanı futbolcular. Onların sayesinde doğru işler yapabiliyoruz. Taraftarımızın bize duyduğu saygı ve sevgi için teşekkür ediyorum. İşimiz daha bitmedi. Daha çok çalışmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

- Yeni Malatyaspor cephesi

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, oyunun genelinde orta saha mücadelesi olduğunu belirtti.

Sumudica, normalde maçın 0-0 bitmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir şans bulamadık. Sadece direkten dönen bir topumuz var Tetteh ile. Rize'nin de birkaç şansı oldu ama temiz pozisyonlar değildi. Yedek kulübesinden beş oyuncu geldi ve rakip bu oyuncularla skoru buldu. Ben 85. dakikada değişiklik yapmak zorunda kaldım. Yedek kulübem 20 yaş altında genç ve tecrübesiz. Çok zor bu şartlarda. Tecrübeli oyunculara ihtiyacım var. Bu saatten sonra Malatya için büyük bir kriz başladı."

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