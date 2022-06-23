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Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

23.06.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Bülent Korkmaz: "Çaykur Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig. Bizim amacımız da bu. Tekrar çıkmak için hazırlıklarımızı, planlamalarımızı yaptık"

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2022-2023 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, yeni transferlerden Cihan Topaloğlu ve Hakan Yavuz da katıldı.

Korkmaz, antrenmandan önce basın mensuplarına, hedeflerinin transferde erken adımlar atmak olduğunu söyledi.

Geçen sezon yapılan yanlışları, hataları tekrarlamamak adına sezon başını planladıklarını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yapılan yanlışlar, planlamalar, antrenman, taktik, transfer, alternatif oyuncular olsun, bunları tekrarlamamak adına lig bitmeden 2 hafta önce her şeyi planladık. Mevki ve oyuncusuna kadar her şey hazırdı ama kongre sürecinden dolayı bu oluşamadı. Oyuncularla ve mevkilerle ilgili toplantımızı yeni yönetimimizle yaptık. Verdiğimiz rapor doğrultusunda bugünden itibaren girişimlerde bulunulacak. İnşallah en kısa zaman içerisinde transferler hallolacak."

Korkmaz, çalışmaların 1 Temmuz'a kadar Rize'de olacağını aktararak, "Erzurum'a kampa gideceğiz. Umarım o bir haftalık süreçte transferler yetişir. O zaman her şey daha rahat ve daha iyi olur. Her mevki için oyuncu verdik, yerli oyuncular üzerinde daha fazla duruyoruz. 5 yabancı oyuncumuz var. O nedenle yerli oyuncuya yöneldik." diye konuştu.

Kulüp başkanı İbrahim Turgut ile güzel bir görüşme yaptıklarına işaret eden Korkmaz, "Çaykur Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig. Bizim amacımız da bu. Tekrar çıkmak için hazırlıklarımızı, planlamalarımızı yaptık. İnşallah transferleri bir an önce yetiştirecekler." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

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