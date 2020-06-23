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Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

RİZE HABERLERİ  | 23.06.2020 19:52 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yenilenme koşusuyla başladı.

Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giyen oyuncular, çalışmayı açma ve germe hareketlerinin ardından tamamladı. Diğer futbolcular ise top kapma, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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