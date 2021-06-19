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Çaykur Rizespor'da olağanüstü genel kurul 26 Haziran'a ertelendi

19.06.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor'da olağanüstü genel kurul 26 Haziran'a ertelendi

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübünde olağanüstü genel kurulun 26 Haziran'a ertelendiği bildirildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul toplantısının, bugün saat 12.00'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmesinin planlandığı hatırlatıldı.

Olağanüstü genel kurul toplantısının, oy kullanma hakkına sahip üyelerin salt çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle yapılamadığının kaydedildiği açıklamada, "Toplantının, 26 Haziran Cumartesi günü saat 12.00'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde aynı gündemle, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı hususu üyelerimize önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.

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