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Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

RİZE HABERLERİ  | 01.03.2020 13:18 | Son Güncelleme

Kulüp başkanı Hasan Kartal: - "Yönetim olarak görüşmek istediğimiz teknik direktör adaylarımızı belirledik. Bugün 3 isimle görüşme planlıyoruz"

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, İsmail Kartal'ın ardından takımın başına getirmek için teknik direktör arayışlarını sürdürdüklerini söyledi.

Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, takım olarak bu sezon birçok şanssızlık yaşadıklarını, kendi hatalarının yanında hakem hatalarıyla da ligin ikinci yarısında istedikleri puanları toplayamadıklarını belirtti.

Futbolda başarısızlığın hesabını teknik direktörler veya yönetimlerin ödediğini kaydeden Kartal, "Hocamız ile çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Memleketinin takımı için her şeyi yaptı. İsmail Kartal her zaman takımımızın menfaatlerini ön planda tuttu. Benzer tutumla takımın önünü açmak için görevden kendi isteğiyle ayrıldı. Rizespor'a verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kartal, teknik direktör arayışlarına bugün itibarıyla başladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yönetim olarak görüşmek istediğimiz teknik direktör adaylarımızı belirledik. Bugün 3 isimle görüşme planlıyoruz. Kaliteli bir takımız ve ligin kalan bölümünde başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu takım, yaşadığı şanssızlığı kıracaktır. Yeni teknik ekibimizi kısa sürede belirleyerek, camiaya yakışır bir şekilde lig sonunu getireceğimizden endişem yok."

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Çaykur Rizespor Futbol Süper Lig

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